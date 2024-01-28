Обрушение подъезда аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону сняли на видео

В одном из аварийных пятиэтажных домов Ростова-на-Дону обрушился первый подъезд. Об этом 28 января сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3, обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», — написал он.

Голубев добавил, что с самого утра представители городской администрации продолжили работу по расселению граждан в места временного проживания. Мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале отметил, что всего властям предстоит расселить 155 семей.

В МЧС также сообщили «РИА Новости», что людей из обрушившегося дома не пустят в жилье, на данный момент идет оценка его аварийности. По словам работников экстренных служб, еще одна часть здания может обрушиться в любой момент. При этом жильцы дома еще с утра не оставляет попыток попасть в жилье, поскольку у многих в квартирах остались домашние животные.

Об обрушении стены жилого дома стало известно вечером 27 января. Следственный комитет (СК) РФ по Ростову-на-Дону также сообщил о начале процессуальной проверки по данному факту. При этом стало известно, что здание 1963 года постройки было признано аварийным еще в 2020 году.

Также накануне заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков сообщил, что в районе пятиэтажки вводится режим чрезвычайной ситуации. Всего в доме 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек, на момент обрушения там находились 95 граждан, их эвакуировали.

28 января жительница одной из квартир в обрушившемся доме рассказала журналисту Борису Карягину, что перед происшествием она услышала грохот, после чего с потолка сначала начала сыпаться штукатурка, а затем кирпичи.