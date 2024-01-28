Карта спецоперации на Украине 28 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю.

Кроме того, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ.

Нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Потери противника на южнодонецком направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».