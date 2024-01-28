Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Об этом 28 января сообщили в Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю», — заявили в ведомстве.

По данным МО, бойцы группировки отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й и 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Войска противника отбили в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Всего за сутки на указанном направлении ВСУ потеряли до 150 военных, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее в этот день оборонное ведомство сообщило, что расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС 1А «Солнцепек» Западной группировки войск атаковали взводные опорные пункты механизированной бригады ВСУ на купянском направлении. По позициям противника было нанесено три удара.

Накануне стало известно, что бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ удалось сбить из стрелкового оружия украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Баба Яга». Уточнялось, что с помощью этого БПЛА украинские солдаты сбрасывали боеприпасы на позиции российских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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