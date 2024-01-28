Губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника в Брянской области

Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших нет. Об этом 28 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Вместе с этим при падении уничтоженного БПЛА осколками частично повредило штукатурку жилого дома. На месте работают экстренные службы.

Ранее, 24 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над территорией Брянской области. Дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

Также в тот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над регионом. Он отметил, что пострадавших и разрушений не допущено.

До этого, 19 января, над Брянской областью было нейтрализовано три украинских беспилотника. При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, загорелись четыре резервуара с бензином.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.