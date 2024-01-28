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Песков рассказал о сложностях совмещения отцовства и работы

Песков: с годами становится понятно, что дети важнее, чем работа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представить Кремля Дмитрий Песков рассказал в пятницу, 28 января, как он совмещает отцовские обязанности и работу и расставляет между ними приоритеты.

«Я думаю, вряд ли стоит усложнять то, что не так сложно, но и упрощать тоже нельзя. Вообще, это счастье, и преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, учебу, работу», — заявил представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, ему часто приходится жертвовать общими семейными делами ради работы, из-за чего дети порой обижаются. Однако они привыкли к такому положению вещей, добавил он.

«Внутренне обижаются. Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того, как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, раскатывать. Становится стыдно», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Однако Песков выразил надежду, что он сможет «наверстать» упущенное.

«Дети гораздо важнее работы, с годами это становится понятнее», — резюмировал Песков.

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