Песков рассказал о сложностях совмещения отцовства и работы

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков рассказал в пятницу, 28 января, как он совмещает отцовские обязанности и работу и расставляет между ними приоритеты.

«Я думаю, вряд ли стоит усложнять то, что не так сложно, но и упрощать тоже нельзя. Вообще, это счастье, и преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, учебу, работу», — заявил представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, ему часто приходится жертвовать общими семейными делами ради работы, из-за чего дети порой обижаются. Однако они привыкли к такому положению вещей, добавил он.

«Внутренне обижаются. Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того, как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, раскатывать. Становится стыдно», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Однако Песков выразил надежду, что он сможет «наверстать» упущенное.

«Дети гораздо важнее работы, с годами это становится понятнее», — резюмировал Песков.

Ранее, 23 января, президент России Владимир Путин на ВДНХ дал старт Году семьи в РФ. Он отметил, что Россия будет беречь и передавать будущим поколениям ценности традиций и семьи, в отличие от того, как поступают в некоторых странах.

22 ноября президент РФ объявил 2024-й Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.