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В МИДе сообщили о росте объема поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По итогам 11 месяцев 2023 года на Белоруссию приходилось 94,1% российского импорта яиц, сообщил в воскресенье, 28 января, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«По итогам 2022 года на Белоруссию пришелся 71% от общего импорта мяса птицы в Россию. За 11 месяцев 2023 года количественные показатели поставок выросли на 5,3%. По пищевым яйцам цифры еще более убедительные — 94,1% объемов импорта в нашу страну», — заявил дипломат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что товарооборот России и Белоруссии «растет внушительными темпами». На конце ноября 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличение составило почти 10%, отметил Полищук.

Он также сообщил, что в прошлом году Россия и Белоруссия завершили выполнение «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и 28 отраслевых союзных программ.

«В ближайшее время ожидается утверждение новых интеграционных планов на 2024–2026 годы. Предусмотрены и дополнительные объединительные шаги в аграрно-продовольственной сфере», — добавил глава департамента.

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Ранее, 24 января, пресс-служба Минпромторга сообщила «Известиям», что цены на яйца и куриное мясо в России продолжают снижаться. Также там уточнили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.

17 января в Минсельхозе рассказали, что цены производителей на куриные яйца за неделю сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. При этом отпускная стоимость куриного мяса за неделю уменьшились на 2,1%.

В конце 2023 года в РФ выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами улучшится.

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