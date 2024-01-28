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Аксенов сообщил о задержании в Крыму всех совершивших теракты диверсантов

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Сотрудники правоохранительных органов задержали все группы диверсантов, совершивших теракты на территории Крыма. Об этом 28 января в эфире «Вести-Крым» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — указал он.

Аксенов добавил, что всех причастных к диверсиям ожидает строгое наказание, пишет «Газета.Ru».

11 декабря ФСБ сообщила, что за 2023 год в республике задержали 18 агентов и пособников Киева, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. По данным ведомства, в общей сложности за год было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами.

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В ноябре 2023 года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк озвучил новые угрозы Крымскому мосту. Он напомнил, что на мосту уже произошли два теракта. Первый — в октябре 2022 года, второй — в июле 2023-го. По мнению Малюка, «мост обречен», а российскую сторону ожидает «много сюрпризов».

В конце июля 2023 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

17 июля того же года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали. До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Жертвами инцидента стали четыре человека.

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