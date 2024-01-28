Дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Краснодарском крае

По факту ДТП с участием рейсового автобуса в Павловском районе Краснодарского края, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 29 января сообщило СУ СКР по региону в своем Telegram-канале.

Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В результате происшествия погибли пять человек и пострадали еще девять, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

«Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управлении СКР по краю Андрея Маслова», — сообщили в СКР.

Инцидент произошел ранее в этот день на 14-м км трассы «Кавказ». В момент аварии в автобусе Neoplan находилось 15 пассажиров и два водителя.

Столкновение произошло, согласно предварительной версии, из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой Hyundai.