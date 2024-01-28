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Пентагон отменил учения с военнослужащими шести стран Африки

WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после давления конгресса
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Фото: flickr.com
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Минобороны США отказалось от планов по проведению совместных учений с военнослужащими из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана. Об этом сообщила The Washington Post.

«Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека, изменив курс на фоне недавнего пристального внимания», — говорится в сообщении от 26 января.

Газета уточнила, что в октябре 2023 года Пентагон представил конгрессу США подробные планы по подготовке совместных учений с Суданом, Нигером, Мали и другими африканскими странами, которым, согласно законодательству США, запрещено получать американскую помощь в сфере безопасности.

При этом, когда The Washington Post направила в минобороны США запрос объяснить причину сотрудничества с данными государствами Африки, Пентагон ответил, что по крайней мере шесть стран — Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана — не будут принимать участие в учениях.

«Неясно, откажется ли Пентагон от планов по обучению с другими странами, которые пережили военные перевороты или чья деятельность в сфере прав человека противоречит заявленным президентом [США Джо] Байденом обязательствам по продвижению прав человека и демократических идеалов», — говорится в материале.

Среди прочего газета уточняет, что изменение планов американского оборонного ведомства могло стать результатом критики Белого дома со стороны членов Демократической партии. В частности, в среду, 24 января, конгрессмены-демократы Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны США Ллойда Остина гарантии, что военнослужащие тех стран, где произошли военные перевороты, не будут участвовать в учениях под руководством Соединенных Штатов.

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29 июля 2023 года президент России Владимир Путин по итогам российско-африканского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге, сообщил, что страны Африки активно работают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), закупают оружие и учатся военному делу. За день до этого глава государства заявил, что Африканский континент становится новым центром силы.

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