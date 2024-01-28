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The Telegraph заявила о недостаточной огневой мощи Британии для разгрома хуситов

The Telegraph: для разгрома хуситов Великобритании не хватает огневой мощи
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Для разгрома хуситов Военно-морским силам (ВМС) Великобритании не хватает огневой мощи. Об этом 28 января написала газета The Telegraph.

По мнению автора статьи, британские военные не в состоянии поразить с кораблей цели на суше в Йемене. Для нанесения удара по подконтрольным движению хуситов территориям военному руководству Британии приходится использовать авиацию.

Как отметил британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри, английские ВМС не способны конкурировать с российскими и китайскими морскими силами, так как разница в вооружениях здесь аналогична разнице между ножом и пистолетом. В частности, британских судов отсутствуют орудия, необходимые для поражений удаленных целей с моря, добавила «Газета.Ru».

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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом сообщил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. В хуситской группировке «Ансар Аллах» заявили, США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что войска коалиции нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. За день до этого в движении хуситов сообщили о нанесении ракетного удара по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» ранее, 19 января, заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

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