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Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович 28 января представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.

Таким образом Малинкович стал вторым кандидатом, выполнившим это условие.

Представителям непарламентских партий для регистрации на президентских выборах требуется собрать от 100 тыс. до 105 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте страны. Представители партии принесли в ЦИК 19 больших картонных коробок с подписными листами.

Первым политиком, выполнившим условие по сбору подписей, стал кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин. Центризбирком проверил подписи в поддержку его самовыдвижения 26 января. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, подписи в поддержку Путина отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

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Малинковч подал документы в ЦИК на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента РФ 1 января. По словам Малинковича, документы для регистрации кандидатом очень важны, поэтому их проверяли несколько дней, в том числе и 31 декабря.

28 декабря съезд партии «Коммунисты России» выдвинул Малинковича в кандидаты на президентские выборы. В голосовании приняли участие 48 делегатов съезда партии. За Малинковича проголосовали 46 человек, против — двое.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

Сейчас 11 человек числятся кандидатами на пост президента РФ.

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