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В МИДе сообщили о готовности РФ помочь Молдавии и ПМР нормализовать диалог

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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Россия как гарант приднестровского урегулирования готова способствовать нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем. Об этом в воскресенье, 28 января, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«На наш взгляд, нужны не досужие фантазии, а реальная работа по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра. Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова этому способствовать», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе, а экономическое давление Кишинева на Тирасполь отодвигает возможность решения проблемы.

Полищук также отметил, что решение Европейского совета о начале переговоров с Молдавией о вступлении в Евросоюз вызвало в Кишиневе эйфорию.

«Там, явно опережая события, пустились в рассуждения о вероятности вступления Молдавии в ЕС «вместе с Приднестровьем или без него», — добавил дипломат.

«Мы будем для Молдавии низшим сортом»
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Ранее, 24 декабря 2023 года, президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту страны рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз. По ее словам, будущее страны — в «европейской семье». Кроме того, глава государства отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок. При этом на следующий день молдавская оппозиционная партия «Возрождение» обвинила Санду в узурпации власти и идеи евроинтеграции.

22 января президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поручил усилить охрану границ страны на фоне внешних попыток диверсий и терактов. До этого, 12 января, министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики сообщило, что в Молдавии ведется подготовка боевых групп с Украины численностью более 60 человек с целью осуществления терактов в Приднестровье.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики. В мае 2023 года в МИД РФ напомнили, что присутствие российских миротворцев в ПМР является гарантией мира.

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