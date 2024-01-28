В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ в случае конфискации активов России

Москва даст адекватный и эффективный ответ на любые попытки западных стран конфисковать российскую недвижимость и активы. Об этом 28 января сообщили «РИА Новости» в дипломатическом ведомстве.

«О нелегитимности односторонних принудительных мер, принимаемых западными странами в отношении российской собственности за рубежом, мы говорили не раз. Неоднократно отмечали, что изъятие имущества РФ неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств», — цитирует агентство заявление министерства.

Подобные шаги со стороны Запада можно квалифицировать не иначе как «вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого», добавили в ведомстве.

Днем ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США конфисковать активы России не только незаконны, но и направлены против здравого смысла. По его мнению, Вашингтон такими мерами загнал в тупик двусторонние отношения России и США.

24 января стало известно, что комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

До этого, 22 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в объединении достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных российских активов. Он выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания совета МИД ЕС 19 февраля.

Пред этим, 10 января, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд. Данные средства планируют потратить на восстановление Украины.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.