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Глава JPMorgan Chase заявили о приближении экономики США к краю обрыва

Глава JPMorgan Даймон: экономика США движется к обрыву из-за роста госдолга
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Безудержный рост американского государственного долга стремительно приближает США к краю обрыва, заявил 27 января гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Его слова приводит телеканал Fox Business.

По его мнению, если федеральному правительству США не удастся решить проблему стремительно растущего госдолга, то это приведет к кризису.

«Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него примерно 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час», — заявил Даймон в ходе дискуссии в Центре двухпартийной политики.

Глава JPMorgan Chase также согласился с мнением экс-спикера палаты представителей конгресса США Полом Райаном о том, что грядущий кризис американского госдолга является «самым предсказуемым кризисом», который когда либо возникал в Соединенных Штатах.

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Ранее, 25 января, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что внешний долг Соединенных Штатов превысил $34 трлн. По ее словам, для решения проблемы госдолга необходимо приложить максимум усилий, поскольку в стране среди прочего наблюдается изменение демографии, включая старение населения.

В начале января экономист Ярослав Кабаков в беседе с «Известиями» заявил, что повышение внешнего долга США не приведет к дефолту, но возникнут существенные проблемы с бизнесом. По его словам, могут возникнуть определенные проблемы, связанные с оборотом казначейских облигаций с их волатильностью, что создаст дополнительные риски для бизнеса в стране.

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