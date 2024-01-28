Власти на Украине заявили о поражении промышленного объекта в Кременчуге

Промышленный объект в Кременчуге Полтавской области Украины получил повреждения минувшим вечером. Об этом 28 января заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин на своем Telegram-канале.

«Продолжается ликвидация пожара в результате атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил он, прикрепив к посту фотографию с последствиями удара по предприятию.

Вечером 27 января Пронин сообщал, что на территории промышленного объекта в районе начался пожар. Между тем украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале писало, что взрывы фиксировались на территориях Полтавской и Харьковской областей. Взрывы в Харькове позже подтвердил мэр города Игорь Терехов.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.