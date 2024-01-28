Пожар вспыхнул на месте ДТП с фурой на северо-западе Москвы
На месте ДТП с грузовым автомобилем на Ленинградском шоссе северо-запада Москвы вспыхнул пожар, сообщил 28 января корреспондент «Известий» Александр Шпак.
По его словам, грузовик врезался в остановившийся на светофоре автомобиль. В результате произошло возгорание, одно транспортное средство полностью выгорело, второе обгорело частично, третий автомобиль отбросило на несколько метров вперед.
В настоящий момент возгорание уже ликвидировано.
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в этот день в Павловском районе Краснодарского края в результате смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек. Инцидент произошел в 01:30 на 14-м км трассы «Кавказ», сообщили в пресс-службе МВД.