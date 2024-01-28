Трое взрослых и ребенок пострадали при пожаре на базе отдыха под Челябинском

Четыре человека, в том числе ребенок 2013 года рождения, пострадали при пожаре на базе отдыха в Челябинской области. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«С ожогами различной степени тяжести все направлены в медучреждение», — уточняется в сообщении.

Возгорание произошло в ночь на 28 января в гостевом доме на базе отдыха в Кыштымском городском округе. Пожар был ликвидирован спасателями.

Предварительно, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации пятилитрового газового баллона.

Накануне в Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома на улице Рылеева. Как рассказали «Известиям» соседи, возгорание началось, скорее всего, из-за непотушенной свечи. Предварительно, в результате произошедшего пострадали два человека, их госпитализировали.