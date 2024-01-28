В Санкт-Петербурге из пожара на овощебазе спасли кошку Марусю

На Пискаревском рынке Санкт-Петербурга вечером 27 января загорелась овощебаза. Пострадавших при пожаре не было, однако в одном из задымленных помещений обнаружили кошку Марусю.

По словам журналиста Дмитрия Будкова, оказавшегося на месте события, пожар вспыхнул в одном из складов площадью 20 кв. м. В момент возгорания людей внутри не было. Но местная кошка Маруся оказалась в задымленном помещении. Ее заметили охранники рынка.

Маруся надышалась угарным газом и находилась почти без сознания, однако пожарные оказали ей первую помощь и помогли прийти в себя.

«Мы знали, что она там, внутри. Приехал с отдела, достали. Она лежала так уже никакая», – рассказал охранник Глеб, отметив, что Марусе около 12-15 лет.

К моменту улучшения состояния Маруси пожар уже был потушен, велась проливка конструкций и выявление возможных очагов задымления.

В этот же вечер в Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома на улице Рылеева. Жильцы дома в беседе с «Известиями» предположили, что пожар начался, из-за непотушенной свечи.