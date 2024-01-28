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В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ

В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ

Журналист Чей Боуз: в НАТО не понимают всей серьезности слов о войне с Россией
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Генералы стран НАТО не осознают всей серьезности ситуации, когда заявляют о возможном военном конфликте с Россией. Об этом 28 января написал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X.

«Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это того, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они ее получат», — заявил он.

Боуз добавил, что, как только Запад начнет эту войну, сразу поймет, что «в ней совершенно невозможно победить, не испепелив при этом планету».

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Ранее, 26 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала государствам — членам Североатлантического альянса осознать необходимость пересмотра их враждебного подхода к России и отхода от курса на вредоносную экспансию блока на восток.

Ранее в этот день представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что ведомство считает НАТО ходячей военной машиной, которая сеет беспорядок в мире. Официальный представитель китайского минобороны подчеркнул, что в последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, использует несуществующую угрозу, которая исходит от Китая, чтобы провоцировать блоковое противостояния.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на максимальный уровень антироссийского курса западных стран в данный момент. По его словам, это доказывают проводимые НАТО масштабные учения Steadfast Defender 2024.

Ранее, 7 декабря, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США. Он подчеркнул, что подобная риторика недопустима для ядерной державы.

Между тем в декабре 2023 года президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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