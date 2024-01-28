В поезде Москва – Санкт-Петербург проводница избила свою коллегу

Проводница поезда, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, избила свою коллегу, рассказал в воскресенье, 28 января, источник «Известий».

«Проводницу избила ее коллега, которая работала в соседнем вагоне», ― рассказал собеседник.

Известно, что пострадавшая сотрудница железнодорожного транспорта обратилась к правоохранителям. Отмечается, что причины, послужившие поводом для драки, а также тяжесть полученных пострадавшей травм, неизвестны.

В ноябре прошлого года на севере Москвы в общежитии сотрудники одного из научно-исследовательских институтов (НИИ) до смерти избили коллегу. В ходе конфликта 58-летнему мужчине нанесли множественные травмы, в результате которых он скончался в машине скорой помощи.