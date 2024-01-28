В Австралии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину
Сотрудники полиции Австралии застрелили мужчину, который напал на них с ножом. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили на сайте полицейского управления штата Квинсленд.
Как отметили в ведомстве, наряд полиции прибыл в город Маунт-Луиза, расположенный к юго-западу от Таунсвилла, после сообщения об опасном поведении жителя одного из домов.
«На месте инцидента мужчина начал угрожать сотрудникам ножом и был застрелен», — указали в управлении.
Злоумышленник скончался на месте. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 3 января, в Токио неизвестный с ножом напал на прохожих у станции метро. Отмечается, что в результате нападения есть раненые. На кадрах с места происшествия видно, как правоохранители ведут работу в вагоне одного из железнодорожных составов.