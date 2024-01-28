Вертолет ВКС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ликвидировал взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 28 января сообщает Минобороны России.

По информации военного ведомства, после того как военнослужащие нанесли авиаудары, летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

«По докладу передового авиационного наводчика, цель была успешно поражена», ― приводит «РИА Новости» заявление министерства.

Ранее, 27 января, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. Как доложил передовой авиационный наводчик, все указанные цели были успешно поражены.

Ранее, 23 января, экипажи штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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