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Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в подконтрольном Киеву Запорожье

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, были слышны взрывы и стрельба. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 января.

«Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия», — написал он.

По его словам, в городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО), позже последовала информация о повреждении одного объекта инфраструктуры.

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Ранее в этот день глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что на территории промышленного объекта в Кременчугском районе начался пожар. По его словам, причиной возгорания послужил удар.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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