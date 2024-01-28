Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в подконтрольном Киеву Запорожье
В Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, были слышны взрывы и стрельба. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 января.
«Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия», — написал он.
По его словам, в городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО), позже последовала информация о повреждении одного объекта инфраструктуры.
Ранее в этот день глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что на территории промышленного объекта в Кременчугском районе начался пожар. По его словам, причиной возгорания послужил удар.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.