Водитель в Приамурье устроил смертельное ДТП и скрылся

В городе Свободный Амурской области водитель, устроивший ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими, скрылся. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает пресс-служба территориального управления Госавтоинспекции.

«Ночью в Свободном неустановленный водитель, управляя автомобилем Honda Fit, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, наезд на препятствие с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В результате аварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Еще двое несовершеннолетних были госпитализированы.

Водитель скрылся с места ДТП. Полицейские устанавливают его личность.

Ранее, 21 января, автомобиль врезался в столб и затем сбил человекае на Перовском шоссе в столице. Как сообщал источник «Известий», пешеход погиб, еще два человека из автомобиля пострадали, их деблокировали.