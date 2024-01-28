Изобличение России в качестве врага Великобритании ― явная манипуляция фактами. Об этом заявляет лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Что за вранье! Россия ― не наш враг», ― прокомментировал политик в социальной сети X.

Таким образом Кертен отреагировал на публикацию телеканала GB News, в которой говорилось, что британцы должны быть готовы к началу «войны против России в ближайшие шесть лет».

Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали 24 января. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.

18 января агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Между тем в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.