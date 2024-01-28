Мадуро поздравил Россию с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 27 января в социальной сети X поздравил президента России Владимира Путина и граждан страны с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

«Приветствую президента Владимира Путина и народ Российской Федерации в честь 80-летия победы советского народа над немецко-фашистской блокадой Ленинграда. Мы отдаем дань уважения жертвам этой преступной блокады, которые мужественно выдержали одну из самых длительных осад в истории. <...> Крепко обнимаем русских сестер и братьев!» ― пишет лидер Венесуэлы.

Также Мадуро сравнил блокаду Ленинграда с трудностями, которые испытывает современная Венесуэла от проводимой Соединенными Штатами политикой.

«Как Ленинград устоял и преодолел блокаду, так и Венесуэла будет сопротивляться [блокаде США]», ― отметил южноамериканский президент.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге к 80-летию снятия блокады города от войск вермахта прошел концерт-реквием в память о тех, кто выдержал 900 дней мужества. На самом концерте прозвучали произведения композиторов-ленинградцев, чья жизнь была связана с блокадой. Кроме того, выступили артисты, чьих родственников коснулись эти события.

Тогда же на выставке-форуме «Россия» к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады была воссоздана уменьшенная копия Дворцового моста. По словам председателя архивного комитета Санкт-Петербурга Петра Тищенко, мосты в блокадном Ленинграде играли роль «артерий», по которым городу удавалось связываться.

Также в этот день президент России Владимир Путин заявил, что преступления гитлеровских пособников не имеют срока давности, а блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он также добавил, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы ВОВ против граждан СССР, будут вестись расследования.

Помимо этого, Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. На этом месте в годы ВОВ располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизнь более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.