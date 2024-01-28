Футболистов с ампутациями не выпустили за границу Украины

Половину украинской футбольной команды, в которой состоят военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ампутациями после боевых действий, не пропустили через границу с Польшей на чемпионат. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Обозреватель.ua» в воскресенье, 28 января.

«Pocrova Lviv Amp 28 января должна принять участие в предсезонном турнире в Жешуве в рамках подготовки к старту в чемпионате Польши ПЗУ АМП футбол Экстракласса (2–3 марта)», — рассказали в сообщении.

Однако семь игроков, двух тренеров и клубного врача не пропустили через границу, после чего они были вынуждены вернуться во Львов. Остальные члены команды продолжили свой путь.

При этом в государственной пограничной службе Украины рассказали, что участников Pocrova Lviv Amp не пустили в Польшу из-за отсутствия важных документов.

«При изучении законных оснований для выезда за границу игроков, вошедших в футбольную команду Pocrova Lviv Amp, пограничники установили, что большинство лиц из состава команды, являющихся действующими военнослужащими, не имеют необходимых документов для пересечения границы», — написали в Telegram-канале ведомства.

Перед этим, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.