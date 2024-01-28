В Санкт-Петербурге два человека пострадали в пожаре из-за непотушенной свечи
В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома на улице Рылеева вечером в субботу, 27 января. «Известия» пообщались с местными жителями и узнали предварительную причину возгорания.
Как рассказали соседи, пожар начался, скорее всего, из-за непотушенной свечи. Жители квартиры зажгли ее и, забыв погасить, уснули. Огонь успел охватить 20 кв. м помещения, прежде чем пожарные его потушили.
Отмечается, что в результате произошедшего пострадали два человека. Мужчина и женщина в настоящий момент госпитализированы.
Ранее, 27 января, сообщалось, что в городе Канске Красноярского края при пожаре в частном доме погибли двое детей, их бабушка была госпитализирована. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).