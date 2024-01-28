Ученые из КНР выявили связь между движениями рук и симпатиями человека

Ученые из Педагогического университета Хэбэя Линхэ Ли и Ханлин Ван провели исследование возможной взаимосвязи между эстетическими суждениями о красоте людей, предметов, природы и прочего и горизонтальными движениями рук, как те, которые пользователи мобильных приложений для знакомств выполняют при просмотре профилей других людей — свайп вправо-влево. Их статья в журнале Neuroscience Letters дала новые представления о когнитивных процессах, которые могут лежать в основе субъективных оценок красоты человеком.

«Мы хотели знать, почему был выбран такой интерфейс и существует ли метафорическая связь между горизонтальными движениями рук и эстетическим суждением», — сказали ученые 26 января порталу Medical Xpress.

Многие приложения для знакомств позволяют пользователям выбирать или отменять потенциальные свидания, проводя пальцем влево или вправо по смартфону. В этих приложениях пролистывание вправо по профилю пользователя, по сути, означает, что человек на изображении кажется физически привлекательным или красивым, в то время как пролистывание влево означает, что этот человек его не привлекает.

Ли и Ван попытались определить, были ли эти направленные движения рук каким-то образом неявно связаны с оценками красоты. Их экспериментальные методы основаны на задании, называемом тестом неявных ассоциаций (IAT), которое часто используется в психологических исследованиях для оценки автоматических, потенциально предвзятых ассоциаций, которые бессознательно работают в сознании.

Исследователи попросили группу участников просмотреть фотографии и оценить эстетическую красоту изображенных на них людей, проведя пальцем влево или вправо на своем устройстве. Они провели два разных эксперимента, в которых инструкции немного разнились, поскольку изменилось значение движений пальцем влево или вправо (в одном испытании движение пальцем влево означало «красивый», а вправо — «непривлекательный», и наоборот во втором испытании).

«Объединив результаты поведенческого и событийного потенциалов (ERPS), настоящее исследование продемонстрировало метафорическую связь между горизонтальными действиями рук и эстетическими суждениями. Это позволило предположить, что горизонтальные движения рук могут влиять на скорость эстетических суждений, влияя на беглость обработки информации, уровень эмоционального возбуждения, мотивацию категоризации и ресурсы внимания», — пояснили ученые.

Таким образом, эксперимент показал, что в случае, когда испытуемым требовалось провести пальцем влево, чтобы выразить, что они находят человека красивым, они делали это быстрее, чем когда их просили выразить свои положительные оценки, проводя пальцем вправо. Это говорит о том, что направленные движения рук в некоторой степени когнитивно и имплицитно связаны с оценкой красоты людьми.

Это дало новый взгляд на неявные связи, которые человеческий разум может устанавливать между определенными движениями рук и эстетическими суждениями. Выводы, собранные Ли и Ваном, вскоре могут вдохновить на другие исследования, более глубоко исследующие эти бессознательные ассоциации.

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