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Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков и до –5 градусов 28 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 28 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –12.

В Московской области прогнозируют от –8 до –3 градусов, ночью похолодает до –15.

Ожидается западный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление поднимется до 760 мм ртутного столба.

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Ранее, 26 января, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о погоде в Москве в выходные, 27 и 28 января. По ее словам, в воскресный день будет без существенных осадков. Ночь будет морознее, чем накануне, а дневная температура останется в пределах –5 градусов. То есть температура воздуха практически приблизится к климатической норме.

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