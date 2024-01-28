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В МИД РФ напомнили об открытости к содержательным предложениям по Украине

МИД: Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рассчитывать на изменение подходов к украинскому урегулированию со стороны Запада не приходится ввиду марионеточного киевского режима. При этом Россия остается открытой к содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию проблемы, заявил 28 января глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он напомнил, что нынешнее киевское руководство — это марионетки, в первую очередь, Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которым выгодно подогревать украинский кризис.

«С его помощью они не только пытаются решить задачу нанесения России «стратегического поражения», но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, которые зомбированы «российской угрозой» и не осознают реальных угроз собственной безопасности», — сказал он в беседе с ТАСС.

Полищук добавил, что Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами.

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26 января МИД РФ заявил о том, что США и НАТО не проявляют ни малейшего интереса к справедливому урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон поддерживает «безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО» на постсоветское пространство, что и спровоцировало конфликт вокруг Украины.

25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответе агентству Bloomberg напомнил о том, что Россия открыта к переговорам по поводу урегулирования ситуации на Украине. Он заявил о полной решимости достичь поставленных целей дипломатическим путем.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, в очередной раз заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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