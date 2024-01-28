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Al Mayadeen сообщил об атаках «Хезболлы» на израильские казармы в Ливане

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Две казармы израильских войск в пограничных районах на юге Ливана были атакованы отрядами шиитской милиции «Хезболлы», сообщил 27 января телеканал Al Mayadeen.

Армейские казармы в поселении Шомера были поражены прямым попаданием ракет, сказано в сообщении. В результате ракетного удара есть убитые и раненые.

Также отмечается, что на высотах Шебаа прямой наводкой был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту израильской армии, добавил телеканал.

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23 января движение «Исламского сопротивления в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за атаку на порт израильского города Ашдод. Шииты выразили готовность в «продолжении разрушать опорные пункты противника».

17 января истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по огневым рубежам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В результате удара двое бойцов погибли, шесть мирных жителей получили ранения.

9 декабря глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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