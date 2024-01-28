Актер Анатолий Руденко впервые появился на сцене после скандала с наркотиками

Актер Анатолий Руденко, наиболее известный по ролям в фильме «Триггер» и сериалах «Каменская» и «Две судьбы», вышел на театральную сцену в первый раз после того, как артист оказался замешан в скандале с наркотиками, рассказывает 27 января собеседник «Известий».

Руденко принял участие в спектакле в Театре музыки и шоу «III Рим» в городе Пушкино Московской области.

Артист сыграл философа Хому Брута, ведущую роль в постановке «Вий», основанной на одноименном произведении Николая Гоголя.

Ранее, 17 января, сотрудники ГИБДД обнаружили у ехавшего в такси Руденко сверток с 0,57 г мефедрона. По словам актера, он нашел его на улице и решил, что это отрава для собак. Пакет с веществом отправлен на экспертизу.

В отношении артиста впоследствии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России («Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта»). Правоохранители отпустили Руденко под обязательство о явке.