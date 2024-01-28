В США спустя 54 года владельцам вернули украденную картину

Британская картина XVIII века, украденная бандитами из Нью-Джерси в 1969 году, была возвращена более чем спустя полувека семье, которая купила ее за $7,5 тыс. во время Великой депрессии. Об этом в субботу, 27 января, сообщило издание The Associated Press.

Картина, датируемая примерно 1784 годом, была взята под стражу ФБР до принятия решения о том, кому она принадлежит, и возвращена 96-летнему доктору Фрэнсису Вуду из Ньюарка, сыну первоначального владельца картины.

Картина Джона Опи размером 40 на 50 дюймов (102 на 127 см) под названием «Школьная учительница» — это родственная картина аналогичной работы, находящейся в художественной галерее Тейт в Британии в Лондоне.

«У этого произведения искусства невероятная история. Оно путешествовало по всей Великобритании и принадлежало немалому количеству британских семей. Затем картина отправилась в Соединенные Штаты, была продана во время Великой депрессии, а затем украдена мафией», — рассказал специальный агент ФБР Гэри Франс, работавший над этим делом.

AP отмечает, что по данным ФБР, картину украли из дома Эрла Вуда трое мужчин, работавших по указанию бывшего сенатора штата Нью-Джерси Энтони Империале, который умер в 1999 году.

Ранее, 12 января, замминистра культуры Италии, искусствоведа Витторио Сгарби заподозрили в краже картины «Пленение Святого Петра» художника Рутилио Манетти. Полотно пропало из замка в Пьемонте в 2013 году. В 2021-м эта картина появилась на экспозиции в Лукке как часть личной коллекции Сгарби. Прокуратура утверждает, что полотно было украдено, а затем отреставрировано.