Экипаж танка Василия Плотникова уничтожил два танка и две ББМ ВСУ

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в составе бронегруппы на танкоопасном направлении вел оборонительные бои на важном стратегическом направлении. Танкисты успешно пресекали попытки противника прорвать оборону российских подразделений. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в воскресенье, 28 января, рассказали в Минобороны.

Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и техники позволили старшему сержанту Плотникову и его экипажу уничтожить две боевые бронированные машины (ББМ) и два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танк западного производства.

Неоднократно экипаж боевой машины выдвигался на помощь российским военнослужащим на поле боя и эвакуировал из-под огня на броне своего танка раненых бойцов. Благодаря действиям старшего сержанта Плотникова и его подчиненных удалось удержать важные оборонительные рубежи, значительно истощить наступательный потенциал украинских боевиков и сохранить жизнь российских военнослужащих.

Тем временем ефрейтор Андрей Крючков в составе подразделения руководил сменой наблюдателей на рубеже обороны российских войск. Двигаясь к позициям наблюдательных постов, он с группой наблюдателей подвергся минометному обстрелу.

Под плотным огневым воздействием противника, совершая противоогневые маневры, ефрейтор Крючков вел группу до наблюдательного поста, когда в результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА он получил осколочное ранение, прикрывая боевого товарища.

Прибыв на пост и самостоятельно оказав себе первую помощь, ефрейтор Крючков занял позицию в укрытии и приступил к отражению наступления пеших групп ВСУ. По итогам боя атака противника была отражена.

Днем ранее, 27 января, в Минобороны рассказали, как рядовой Александр Киселев с подразделением выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Боевики ВСУ подвергли позиции ВС РФ артиллерийскому и минометному обстрелу, после чего перешли к атаке.

26 января оборонное ведомство показало боевую работу танков Т-80БВМ группировки войск «Восток», которые в ночное время уничтожили бронетехнику ВСУ при помощи тепловизионных прицелов. Танк Т-80БВМ — одна из основных ударных машин танковых подразделений группировки. Одно из главных его преимуществ — малозаметность.

14 января корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем. В ангаре, где располагаются танки, бойцы занимаются их починкой и модернизацией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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