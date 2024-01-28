Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:3
Общество
У журналистки «Известий» диагностировали подозрение на сотрясение мозга после нападения
Общество
«Известия» узнали о состоянии экипажа рухнувшего Falcon 10
Мир
Глава МИД КНР назвал главным вызовом в отношениях с США проблему Тайваня
Армия
Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Армия
Экипаж танка Василия Плотникова уничтожил два танка и две ББМ ВСУ
Спорт
Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны»
Происшествия
ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке
Армия
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Мир
Хельсинки и Лондон приостановили поддержку БАПОР после обвинений Израиля
Армия
«Известия» показали кадры работы бойцов ВС РФ по позициям ВСУ под Клещеевкой
Общество
В Санкт-Петербурге к 80-летию снятия блокады прошел концерт-реквием
Мир
В США спустя 54 года владельцам вернули украденную картину
Мир
На Украине сообщили о пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после удара
Мир
В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии
Сюжет:

Экипаж танка Василия Плотникова уничтожил два танка и две ББМ ВСУ

0
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в составе бронегруппы на танкоопасном направлении вел оборонительные бои на важном стратегическом направлении. Танкисты успешно пресекали попытки противника прорвать оборону российских подразделений. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в воскресенье, 28 января, рассказали в Минобороны.

Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и техники позволили старшему сержанту Плотникову и его экипажу уничтожить две боевые бронированные машины (ББМ) и два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танк западного производства.

Неоднократно экипаж боевой машины выдвигался на помощь российским военнослужащим на поле боя и эвакуировал из-под огня на броне своего танка раненых бойцов. Благодаря действиям старшего сержанта Плотникова и его подчиненных удалось удержать важные оборонительные рубежи, значительно истощить наступательный потенциал украинских боевиков и сохранить жизнь российских военнослужащих.

Тем временем ефрейтор Андрей Крючков в составе подразделения руководил сменой наблюдателей на рубеже обороны российских войск. Двигаясь к позициям наблюдательных постов, он с группой наблюдателей подвергся минометному обстрелу.

Под плотным огневым воздействием противника, совершая противоогневые маневры, ефрейтор Крючков вел группу до наблюдательного поста, когда в результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА он получил осколочное ранение, прикрывая боевого товарища.

Прибыв на пост и самостоятельно оказав себе первую помощь, ефрейтор Крючков занял позицию в укрытии и приступил к отражению наступления пеших групп ВСУ. По итогам боя атака противника была отражена.

Швейцарский мир: Запад сделал попытку выйти на диалог с РФ по Украине
Может ли Берн стать посредником в урегулировании конфликта и кому это больше нужно

Днем ранее, 27 января, в Минобороны рассказали, как рядовой Александр Киселев с подразделением выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Боевики ВСУ подвергли позиции ВС РФ артиллерийскому и минометному обстрелу, после чего перешли к атаке.

26 января оборонное ведомство показало боевую работу танков Т-80БВМ группировки войск «Восток», которые в ночное время уничтожили бронетехнику ВСУ при помощи тепловизионных прицелов. Танк Т-80БВМ — одна из основных ударных машин танковых подразделений группировки. Одно из главных его преимуществ — малозаметность.

14 января корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем. В ангаре, где располагаются танки, бойцы занимаются их починкой и модернизацией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024