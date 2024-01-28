Трамп назвал миграционный кризис оружием массового разрушения для США

Обстановка на южной границе США может оказаться оружием массового поражения для страны. Такое заявление сделал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social в субботу, 27 января.

«Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», — написал он.

Так он отозвался об огромном наплыве нелегальных мигрантов, с которым не справляется правительство страны.

Ранее в этот день профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями заявил, что Белый дом делает всё, чтобы мешать охране границы.

Тогда же техасские власти сообщили, что вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов. Отмечается, что это было сделано в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда»), которая началась с 2022 года.

Перед этим, 26 января, власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия губернатора Техаса Грега Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

12 января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.