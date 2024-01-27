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На Украине сообщили о пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после удара
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На Украине сообщили о пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после удара

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Фото: Global Look Press/Evgen Kotenko
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На территории промышленного объекта в Кременчугском районе Полтавской области на Украине начался пожар. Об этом сообщил глава военной областной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале в субботу, 27 января.

По словам Пронина, причиной возгорания послужил удар.

«Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар», — сказано в сообщении.

Между тем украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале проинформировало, что взрывы фиксировались на территориях Полтавской и Харьковской областей. Взрывы в Харькове позже подтвердил мэр города Игорь Терехов, сейчас в регионе работает воздушная тревога.

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Ранее, 21 января, украинские СМИ тоже сообщали о взрывах на территории города Кропивницкий (ранее Кировоград). Тогда же стало известно, что в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

До этого, 18 января, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. Иных подробностей не приводилось.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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