Коллега ушедшей из жизни актрисы Молчановой рассказала о ее характере

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Авшарова рассказала 27 января «Известиям» о характере ушедшей из жизни актрисы Веры Молчановой.

Авшарова отметила, что Молчанова была примером жизнерадостности, профессионализма и любви к своему делу.

«Была прекрасной артисткой, замечательным человеком», — подчеркнула артистка.

О смерти актрисы Веры Молчановой стало известно ранее в этот день. Она скончалась на 82-м году жизни. О дате и месте прощания не сообщается. Причина смерти не уточняется.

Молчанова известна по ролям в таких сериалах, как «След», «Закрытая школа», «Карпов», и других.