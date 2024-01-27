Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:3
Армия
Российские бойцы сбили из стрелкового оружия украинский дрон «Баба Яга»
Мир
Евродепутат обвинил ЕС в нежелании признавать коррупцию на Украине
Мир
Профсоюз пограничников США поддержал сторону Техаса в конфликте с Белым домом
Армия
Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Общество
Машков рассказал о невероятной силе духа жителей Ленинграда во время блокады
Мир
В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда
Происшествия
ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке
Армия
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Мир
В Германии протестируют четырехдневную неделю на фоне кризиса на рынке труда
Армия
«Известия» показали кадры работы бойцов ВС РФ по позициям ВСУ под Клещеевкой
Общество
В Санкт-Петербурге к 80-летию снятия блокады прошел концерт-реквием
Происшествия
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
Политика
Правительство одобрило изменения в легализации российских и иностранных документов
Мир
В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии

Коллега ушедшей из жизни актрисы Молчановой рассказала о ее характере

0
Фото: vk.com/napokrovke
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Авшарова рассказала 27 января «Известиям» о характере ушедшей из жизни актрисы Веры Молчановой.

Авшарова отметила, что Молчанова была примером жизнерадостности, профессионализма и любви к своему делу.

«Была прекрасной артисткой, замечательным человеком», — подчеркнула артистка.

О смерти актрисы Веры Молчановой стало известно ранее в этот день. Она скончалась на 82-м году жизни. О дате и месте прощания не сообщается. Причина смерти не уточняется.

Молчанова известна по ролям в таких сериалах, как «След», «Закрытая школа», «Карпов», и других.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024