«Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:3

Московский хоккейный клуб «Спартак» 27 января обыграл «Динамо» со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов в последнем дерби команд в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона.

За победителей забил Александр Бурмистров, Егор Варюшкин и Николай Голдобин, реализовавший штрафной буллит за фол на нем (34-я, 43-я и 52-я минуты). Победный буллит забил нападающий Егор Чезганов. В составе «Динамо» отличился Джордан Уил, Игорь Чернышов (38-я минута), а также Бреннан Менелл (31-я, 38-я и 59-я минуты).

Встреча прошла на арене «Мегаспорт» и установила рекорд по посещаемости в нынешнем сезоне. Матч посетили 10 665 человек.

Накануне московский хоккейный клуб ЦСКА проиграл петербургскому СКА со счетом 5:1. В команде победителей отметились дублями Арсений Грицюк (13-я, 54-я минуты) и Валентин Зыков (12-я, 58-я минуты). Таким образом, СКА в пятый раз за сезон нанес ЦСКА поражение.