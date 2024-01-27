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Додик рассказал о желании Республики Сербской вступить в БРИКС

Додик: Республика Сербская вступит в БРИКС, если для нее утвердят особый статус
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Фото: ТАСС/AP/Radivoje Pavicic
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В том случае, если лидеры БРИКС утвердят некий статус и для автономных регионов, то Республика Сербская моментально подаст заявку на вступление в объединение, заявил 26 января в интервью RT президент республики Милорад Додик.

«Если бы я мог решать от имени Боснии, я бы уже ввел ее в БРИКС или подал заявку. Реальность такова, что мы, сербы, с радостью бы так поступили. Но, с другой стороны, в БиГ существует бошнякская структура, которая исключительно сервильна по отношению к США и действует по их указаниям. Поэтому это пока нереально. Может, появится другой вариант — если однажды лидеры БРИКС утвердят некий статус и для автономных регионов», — отметил он.

Додик указал, что Республика Сербская при таком исходе подала бы заявку, чтобы страну приняли в качестве наблюдателя или позволили стать частью договоренностей БРИКС в сфере экономики.

Кроме того, президент обратил внимание на возрастающую роль объединения. Он подчеркнул, что оно превзошло «большую семерку» по экономическим ресурсам.

«У него и экономика сильнее, и большие доходы, более мощная промышленность, более молодое население, готовое работать, в отличие от стареющего Запада», — сказал Додик.

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Ранее, 19 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о большой очереди желающих сотрудничать с БРИКС. Он добавил, что на данный момент на членство в БРИКС ориентируется Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия официально заявила о вступлении в БРИКС 2 января. Позднее, 17 января, Песков сообщил, что Саудовская Аравия продолжает интеграцию со странами объединения.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.

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