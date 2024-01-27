«Известия» показали кадры работы бойцов ВС РФ по позициям ВСУ под Клещеевкой

Идеальной погодой на фронте является легкий накрапывающий дождь и туман, которые создают идеальные условия для передвижения. Об этом 27 января рассказал корреспонденту «Известий» Денису Кулаге один из бойцов 85-й бригады Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Идеальная погода: легкий накрапывающий дождик, туман — это просто идеально для выдвижения. И только на подходе к передку мы будем опасаться визуального выявления», — сказал боец с позывным Слон.

По словам Кулаги, свободное передвижение по позициям в окрестностях Клещеевки «можно назвать настоящим везением». Он отметил, что густой туман, расстелившийся по всей округе, делает силуэты даже впереди идущих бойцов едва различимыми.

Разведчики ВС РФ рассказали съемочной группе, что выполнение одной боевой задачи занимает примерно 4–5 часов. Так, за это время группе необходимо совершить скрытое выдвижение на позицию, переждать обстрел, выйти на точку, после чего осуществить запуск дрона, корректировку и последующий отход. В некоторых случаях возможна и огневая работа.

«Дрон-разведчик занимает высоту сейчас, за ближайшие пять минут он должен оказаться на точке, откуда оператор, вот он, будет корректировать удары нашей артиллерии», — сообщил Кулага.

В этот момент солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались провести ротацию личного состава. Артиллерийский расчет ВС РФ нанес по их позициям удары.

Ранее в этот день Кулага сообщил, что бойцы 200-й бригады Северного флота ВС РФ после ожесточенных боев захватили натовский бронетранспортер YPR-765 ВСУ. Как уточняется, машина была захвачена на северо-западе артемовского направления.

До этого, 24 января, военный корреспондент «Известий» Даниил Левин сообщил, что штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ успешно продвинулись за Артемовском (украинское название — Бахмут) и зачистили территории. По его словам, противник пытается атаковать позиции с помощью своих беспилотников, однако небо контролируют российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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