В Москве на дорогу упал автомобиль с моста
В Москве автомобиль упал с моста на дорогу, а затем перевернулся. Об этом сообщил в субботу, 27 января, источник «Известий».
ЧП произошло на улице Трофимова. Движение в этом районе затруднено.
Прибывшие на место медики осмотрели водителя машины, от госпитализации он отказался.
Ранее, 21 января, автомобиль врезался в столб и затем сбил человека на Перовском шоссе в столице. Как сообщал источник «Известий», пешеход погиб, еще два человека из автомобиля пострадали, их деблокировали.