В США сообщили о готовности усилить полномочия властей по пресечению миграции

В сенате США согласились усилить полномочия местных властей по пресечению нелегальной миграции. Об этом 27 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, законопроект может быть внесен уже в ближайшие дни. При этом сроки рассмотрения заявки на предоставление убежища могут быть сокращены с 10 лет до полугода. Кроме того, власти планируют разрешить закрывать границу в случае достижения лимита в 4 тыс. человек в день за одну неделю.

Готовящийся законопроект должен стать шагом к заключению соглашения о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Телеканал отмечает, что целью подобного закона является давление на представителей Республиканской партии, которых бывший президент США Дональд Трамп призвал отвергать всё, что он не считает «идеальным».

12 января национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

26 января власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

Позднее президент США Джо Байден готов применить жесткие меры для пресечения незаконной миграции в Соединенные Штаты, если они будут одобрены конгрессом. По его словам, те аспекты решения проблемы, которые уже согласованы, могут оказаться самым жестким комплексом мер по обеспечению границы среди всех законов, когда-либо принятых в США в связи с этой темой.