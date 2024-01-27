Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, сообщил 27 января в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По его словам, удар был нанесен с помощью дронов. В результате атаки пострадала женщина.

«Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают всё, чтобы ее спасти», — поделился он.

Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил в Telegram-канале, что женщина получила ранение в ногу. Медики оказали ей необходимую помощь, благодаря чему ее жизнь вне опасности, добавил он.

В этот же день стало известно, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате чего один мирный житель был ранен, также поврежден один жилой дом.

До этого, 25 января, в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали два человека. Позднее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей возросло до пяти человек.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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