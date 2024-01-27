Евросоюз (ЕС) закрыл глаза на то, что Украина является крайне коррумпированной страной, об этом заявил 26 января в соцсети Х (бывш. Twitter) член парламента регионального содружества Мик Уоллес.

Как отметил ирландский евродепутат Уоллес, ЕС лицемерно обвиняет одни страны за коррупцию и при этом пытается скрыть тот факт, что Украина крайне коррумпированная страна.

«Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза», — приводит его слова «Газета.Ru».

Ранее, 11 января, бывший нардеп Украины Андрей Деркач в беседе с «Известиями» заявил, что коррупция на Украине неизлечима, поскольку это смысл всей народно-хозяйственной деятельности в стране, при этом она выгодна и Западу.

Тогда же в интервью американской журналистке Симоне Пападопулос он рассказал, что администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков. В том числе речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко и его офисе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября отмечал, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.