В школах Вильнюса с сентября исключат изучение русского в качестве второго языка

Вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября текущего года в школах города ученикам больше не будут предлагать изучать русский язык в качестве второго иностранного. Слова чиновника в пятницу, 26 января, передал литовский телеканал LRT.

«Муниципалитет создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы они сменили его на один из языков Европейского союза», — добавил Шилерис.

Так, школьникам будут предлагать уже преподаваемые французский, немецкий, а также испанский языки. Муниципалитет Вильнюса ведет переговоры с представителями иностранных посольств о возможностях привлечения дополнительных преподавателей этих языков.

Среди прочего LRT напомнил, что на данный момент в Литве студенты чаще всего выбирают русский в качестве второго иностранного языка (около 70%), а спрос на французский и немецкий языки продолжает снижаться уже несколько лет.

Ранее, 4 января, министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что в стране активно рассматривают возможность отказа от обучения русскому языку в школах. Вместо него могут начать преподавать украинский, заявил министр.