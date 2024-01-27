Русло реки Домашней расчистят в Камчатском крае

В Камчатском крае планируется расчистка русла реки Домашней. Максимальная стоимость работ составляет 13,1 млн рублей.

Конкурс по поиску подрядчика объявило министерство природных ресурсов и экологии региона. По данным ИА KamchatkaMedia, исполнителю работ предстоит расчистить участок реки протяженностью 3,1 км в границах села Соболево Соболевского района.

Выполнить работы необходимо не позднее марта 2026 года. Ранее на реке Домашней провели расчистку участка протяженностью 1,3 км.

В Тамбове в 2023 году расчистили участок реки Цны. Со дна поднято больше 18 тыс. куб. м грунта.