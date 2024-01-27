Погибший 18-летний боец ММА имел все документы для допуска к соревнованиям

Боец смешанного стиля, скончавшийся после полученной во время спарринга травмы головы, имел все необходимые для турнира в Кировской области документы. Об этом 27 января сообщили ТАСС его организаторы.

«Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Спортсмен имел допуск к соревнованиям и все необходимые документы», — уточнили они.

В министерстве спорта Кировской области отметили, что все участники соревнований выступали в требуемой экипировке. Кроме того, согласно регламенту, на соревнованиях дежурила бригада скорой помощи.

В пресс-службе СК по Кировской области сообщили о начале доследственной проверки по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно накануне. Во время спарринга 18-летний боец получил травму, характер которой не уточняется. Во время госпитализации юноша скончался в машине скорой помощи.

В декабре 2023 года во время соревнований по боксу в Первоуральске Свердловской области умер 14-летний школьник. Подростку стало плохо. Уточнялось, что на месте находился медработник, который незамедлительно приступил к оказанию первой помощи. После этого на место прибыла скорая помощь, подростка экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.