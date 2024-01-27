Глава «Россетей» рассказал о достижениях российской энергетики на выставке-форуме «Россия»

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития» в рамках отраслевого Дня энергетики Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, главы ведущих энергетических, нефтяных, газовых и угольных компаний.

«Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире. В стране разрабатывается 2 тыс. нефтяных и 180 газовых месторождений, проложено 250 тыс. км нефте- и газопроводов. Действует более 1 тыс. электростанций, построено 4 млн км линий электропередач. Самое главное — в отрасли ТЭК работают высокопрофессиональные сотрудники — более 3 млн человек, которые своими знаниями, опытом и энергией развивают нашу энергетику и обеспечивают процветание нашей Родины», — подчеркнул Александр Новак.

Андрей Рюмин отметил, что Группа «Россети» работает в 82 регионах России, обеспечивая передачу около 80% производимой в стране электроэнергии. Общая протяженность линий электропередачи составляет 2,5 млн км, трансформаторная мощность подстанций — 853 тыс. МВА.

С 2018 года Группа «Россети» вложила более 2 трлн рублей в модернизацию и развитие сетевого комплекса. В том числе это проекты, нацеленные на расширение Восточного полигона железных дорог, укрепление энергетической безопасности страны, электроснабжение экспортных трубопроводов «Сила Сибири» и «Восточная Сибирь — Тихий океан», резидентов ТОР, международных мероприятий.

«В 2012 году президент поставил задачу существенно сократить сроки подключения к сетям и уменьшить количество процедур. Мы провели для этого большую работу. В среднем „Россети“ ежегодно осуществляют более 350 тыс. присоединений. Это не только крупные объекты, но и социально значимые проекты, эффект от которых люди видят здесь и сейчас. С 2018 года мы обеспечили электроснабжение 1,5 млн жилых домов, тысяч школ и детских садов, больниц и поликлиник», — отметил Андрей Рюмин.