В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с €455 тыс. в чемодане

В аэропорту германского города Мюнхена таможенники задержали 66-летнего украинского пенсионера с €455 тыс. в чемодане. Об этом в субботу, 27 января, сообщил Telegram-канал «Bild на русском».

Деньги лежали пачками по €20 и €50 среди одежды. Во время досмотра собиравшийся вылетать на Кипр пенсионер сообщил, что у него с собой лишь €300.

«Затем уже в зоне посадки к нему подошел другой мужчина и передал небольшой чемодан. Это вызвало подозрение у стражей порядка», — говорится в публикации.

Таможенная служба ФРГ выясняет, «является ли это отмыванием денег, кому они принадлежат и откуда взялись», — сообщили Bild в ведомстве.

Уточняется также, что обнаруженные правоохранителями средства не будут возвращены мужчине. Вероятно, купюры конфискуют в пользу государства.

17 января в аэропорту Мюнхена во время провоза часов стоимостью около €26 тыс. задержали актера Арнольда Шварценеггера. Он направлялся на конференцию World Climate Summit в Кицбюэле и взял с собой экземпляр эксклюзивных часов, чтобы продать на благотворительном аукционе. В результате инцидента актер был допрошен таможенниками. Ему также был назначен штраф в размере €35 тыс.

На следующий день газета Bild сообщила, что стоимость часов Шварценеггера после его задержания резко возросла. Сам актер при этом пошутил, что его часы стали самыми просматриваемыми в мире.